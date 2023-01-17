بالصور.. أنصار الخضر يستذكرون الإعلامي الراحل بركاوي

قام أنصار الخضر أمسية اليوم الثلاثاء بلفتة طيبة قبل مواجهة المحليين أمام إثيوبيا في منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر.

حيث قام أنصار الخضر المتواجدين بمدرجات ملعب نيلسون مانديلا ببراقي برفع لافتة تحمل صورة الإعلامي الرياضي الراحل، حمزة بركاوي.

وحملت اللافتة عبارة:”إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله”، إضافة إلى علم الجزائر وعلم فلسطين.

ويواجه المنتخب المحلي نظيره الإثيوبي بداية من الساعة الـ20:00 لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات.