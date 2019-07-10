بالفيديو.. أنصار “الخضر” يستعدون لغزو مصر !!

تنطلق سهرة اليوم الأربعاء على الساعة العاشرة أول رحلة لأنصار الخضر المتنقلين لمصر من أجل تشجيع المنتخب الوطني ضد كوت ديفوار.

حيث إستلم المناصرين المتنقلين جوزات سفرهم بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة قبل شد الرحال صوب العاصمة المصرية “القاهرة”.

وكان أنصار المنتخب الوطني قد شرعوا بالتوافد على مطار هواري بومدين منذ ساعات ليتم مناداة كل فرد بإسمه ويحصل على جواز سفره ليشرع في عملية الحجز .

وصنع أنصار الخضر أجواء رائعة ببهو المطار على أمل أن يُساهموا في إقتطاع الخضر لتأشيرة المرور للدور نصف النهائي.