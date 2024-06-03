بالفيديو.. أنصار السياسي يقتحمون أرضية ملعب “حملاوي” بعد تعادلهم أمام الاتحاد

شهدت المباراة التي جمعت اليوم الإثنين، فريق اتحاد العاصمة، ومضيفه شباب قسنطينة، أعمال شغب من أنصار السياسي.

وبدأت أعمل الشغب، من جانب جماهير النادي القسنطيني، قبل نهاية المباراة، أين قاموا بتكسير كراسي الملعب، واقتحام أرضية الميدان، ما أجبر الحكم على ايقاف المباراة في مناسبتين.

ومع اعلان نهاية هذا اللقاء، اقتحم أنصار شباب قسنطينة، أرضية الملعب، بأعداد كبيرة، ليصنعوا بذلك فوضى عارمة.

يذكر أن هذه المباراة المتأخرة عن الجولة الـ24، والتي جمعت شباب قسنطينة، باتحاد العاصمة، انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)