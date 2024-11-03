بالفيديو.. أنصار “الصفراء” يلهبون العاصمة بمناسبة الذكرى 93 لتأسيس النادي

ألهب أنصار إتحاد الحراش، اليوم الأحد، العاصمة احتفالا بالذكرى 93 لتأسيس النادي على مسافة قاربت 14 كلم.

وظهر خليج العاصمة “الصابلات” بحلة جميلة جدا، و معاقل النادي من غابة منبع المياه “prise d’eau” إلى منتزه الصابلات، ما يؤكد القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها الفريق العاصمي.

كما يبدو أن انصار “السم السم” مستعدون كثيرا لمنح دفعة قوية للحارس فوزي شاوشي ورفقائه لتقديم موسم في مستوى تطلعاتهم المتمثلة في الصعود إلى حظيرة الكبار مستقبلا.

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