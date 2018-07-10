بالفيديو.. أنصار “العميد” يصنعون أجواء كبيرة بفرنسا!!

صنع أنصار مولودية الجزائر، أجواء كبيرة خلال المواجهة التي جمعت فريقهم بـ”بوردو” عشية أمس الإثنين، والتي إنتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وأشعل “الشناوة” الفيميجان بعد الهدف الأول لأشبال المُدرب، “بيرنار كازوني” وتفاعلوا بشكل لافت مع لاعبي ناديهم رغم حضورهم القليل بالمُدرجات.

يُذكر بأن الجماهير الجزائرية، أصبحت تلفت النظر مؤخرا بـ”ليغزاغون”، بعد أن قام مُحبوا إتحاد العاصمة بالإحتفال بالذكرى السنوية لفريقهم بـ”باريس”.

ويُحضر “العميد” حاليا بفرنسا، إستعدادا للموسم الجديد، والذي سيكون حافلا بالتحديات لزملاء الحارس المُتألق، فريد شعّال، مابين المُنافسات القارية والمحلية.