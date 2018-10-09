بالفيديو.. أنصار العميد يظهرون في مسلسل تركي

ظهر أنصار فريق مولودية الجزائر في إحدى لقطات مسلسل تركي يُبث على إحدى القنوات التركية في مشهد يُكرس شعبية العميد الجارفة.

وبالصدفة تواجد بعض الشناوة اللذين كانوا يرتدون قمصان العميد وراء إحدى الممثلات التركيات بالمدينة التركية إسطنبول أين كانوا يقضون عطلتهم الصيفية.

وصنع ظهور أنصار العميد الحدث في مواقع التواصل الإجتماعي خاصة وأن الأمر يتعلق بالمسلاسلات التركية المُتابعة بشكل كبير في الوطن العربي.