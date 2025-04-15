بالفيديو.. أنصار “العميد” يغزون مدرجات ملعب بجاية فجرا

كسّر أنصار مولودية الجزائر، هدوء مدينة بجاية، في ساعة مبكرة من نهار اليوم الثلاثاء، بمناسبة لقاء ناديهم والمضيف أولمبيك أقبو.

ويلتقي “العميد” متصدر البطولة المحترفة، بـ 41 نقطة، بممثل مدينة “يما غورايا” مساء اليوم. بداية من الساعة 16:30، بملعب “الوحدة المغاربية” في لقاء متأخر عن الجولة الـ 21.

وبالرغم من أن إدارة أولمبيك أقبو، خصصت 1500 تذكرة فقط لأنصار المولودية، غير أن “الشناوة” سجلوا حضورا معتبرا في بجاية.

ومع الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، توافد عشاق اللونين الأحمر والأخضر، بقوة على مدرجات ملعب “الوحدة المغاربية”.

وبعدما امتلأت الجهة المخصصة لهم بعد ساعات قليلة فقط، اقتحمت جماهير المولودية مدرجا آخرا، فيما يبقى عدد كبير منهم خارج أسوار الملعب، إلى حد كتابة هذه الأسطر.