بالفيديو.. أنصار العميد يلهبون العاصمة احتفالا بذكرى تأسيس النادي

احتفلت جماهير فريق مولودية الجزائر، اليوم الإثنين، على طريقتهم الخاصة، بالذكرى الثانية بعد المئة لتأسيس النادي.

وصنع أنصار المولودية، أجواء خيالية، بمعقلهم في العاصمة، أين استعانو بالألعاب النارية للاحتفال بهذه الذكرى.

كما امتدت احتفالات “الشناوة”، إلى خارج أرض الوطن، حيث تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو لاحتفالات الأنصار بالعاصمة الفرنسية باريس.

https://fb.watch/mh9BWRjHDs/

https://fb.watch/mh9E19wi0T/