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بالفيديو.. أنصار العميد يُحاصرون قاسي السعيد ويُطالبونه بالتأهل

الرياضة
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بالفيديو.. أنصار العميد يُحاصرون قاسي السعيد ويُطالبونه بالتأهل صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

قامت مجموعة من أنصار مولودية الجزائر اليوم الأحد بمُحاصرة المدير الرياضي كمال قاسي السعيد ببهو مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة.

وطالبت جماهير العميد من قاسي السعيد إعادة الفريق للسكة الصحيحة وتحقيق هدف الشناوة المُتمثل في الفوز على الوفاق والمرور للدور الربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان زملاء القائد عبد الرحمن حشود قد عادوا إلى أرض الوطن ظهيرة اليوم الأحد بعد الخسارة ضد الدفاع الحسني الجديدي المغربي سهرة السبت بهدفين دون رد.

وقال قاسي السعيد لتلفزيون النهار:”تصرف الأنصار عادي ومن حقهم الغضب بعد الهزيمة.. كازوني باقي في منصبه لأننا لم نخسر أي هدف لحد الآن”.


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