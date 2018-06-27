بالفيديو.. أنصار المكسيك يُعبرون عن فرحتهم بالتأهل بطريقة فريدة من نوعها !!

فضل أنصار المنتخب المكسيكي التعبير عن فرحتهم بالمرور إلى الدور الثاني من منافسة مونديال روسيا بطريقتهم الخاصة.

حيث ومُباشرة بعد نهاية لقائهم بالخسارة ضد السويد بثلاثية دون رد وتأهلهم بسبب فوز كوريا الجنوبية على ألمانيا رفع المكسيكيون مُناصر كوري خارج الملعب.

وقاموا برميه في السماء كتعبير عن شكرهم لمنتخب نمور أسيا الذي فاز على المانشافت وسمح بتأهل المكسيك رغم الخسارة.

وردد أنصار المنتخب المكسيكي عبارة:”تحيا كوريا الجنوبية” ما جعل المناصر الكوري الجنوبي يبتسم ويُعبر عن سعادته هو أيضا.