بالفيديو.. أنصار الملكي يُبدعون بتيفو “BLANCA NAVIDAD”

أبدع أنصار ريال مدريد، بتيفو رائع اليوم السبت في ملعب “سانتياغو بيرنابيو” بمناسبة كلاسيكو الأرض، عندما استضافوا الغريم برشلونة.

وأراد أنصار “الملكي” أن يحتفلوا مع فريقهم بعيد الميلاد وكتبوا على التيفو: “blanca navidad” ما يعني عيد ميلاد أبيض.

إلا أن ميسي ورفاقه أفسدوا على الملكيين احتفالهم بعيد الميلاد ولقب مونديال الأندية الذي توّج به الريال مؤخرا.