بالفيديو.. أنصار النصرية يلهبون باريس في ذكرى التأسيس

احتفل أنصار نادي نصر حسين داي بطريقة جميلة جدا في ذكرى تأسيس النادي المصادف للذكرى 1976 بالعاصمة الفرنسية باريس.

كما أيقظ أنصار النصرية أبناء وسكان عاصمة الجن والملائكة باريس وبالضبط نهر السين المتواجد في قبل العاصمة الفرنسية.

وفضّل أبناء المهجر العاشقين لنادي الدم والذهب الاحتفال بذكرى النادي، كما رفعوا عدد من الشعارات التي تطالب بالالتفات وراء الفريق الذي يعاني من مشكل النتائج السلبية في الآونة الأخيرة.

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