بالفيديو.. أنصار النمرة يلهبون الواجهة البحرية إحتفالا بذكرى التأسيس

ألهب أنصار شبيبة جيجل، اليوم الثلاثاء، الواجهة البحرية إحتفالا بذكرى الـ 88 لتأسيس النادي الذي يصارع على الصعود إلى القسم الأول.

وخرج الآلاف من الأنصار سهرة اليوم إلى مدينة جيجل. وبالأخص الواجهة البحرية أين رفعوا لافتات وشعارات النادي مع مرافقاتها بالألعاب و النارية والفيميجان.

ويسعى أنصار “النمرة” لتقديم الدعم المعنوي. للفريق المتألق في منافسة القسم الثاني من الرابطة المحترفة لكرة القدم، وهو المرشح بقوة للصعود.