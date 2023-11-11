بالفيديو.. أنصار ريال سوسييداد يفاجئون العالم بتضامنهم مع الفلسطينيين

تضامن أنصار ريال سوسييداد مع القضية الفلسطينة و خاصة أبناء خاصة بطريقة أقل ما يقال عنها أنها جد رائعة، بارتداء تنورات بيضاء و سكب طلاء أحمر في دلالة عن الدم.

وفاجأ أنصار ريال سوسييداد العالم عامة، بطريقتهم الخاصة في ثاني مرة لهم، خلال مباراة اليوم السبت، أمام ألميريا التي تجري ضمن الجولة 13 من البطولة الإسبانية.

ورغم أن المباراة جرت بملعب ألميريا إلا أن أنصار سوسييداد لم يمنعهم أي أمر أو شيء في التعبير عن دعم للقضية الفلسطينية التي أصبحت حديث العام والخاص في العالم.

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