بالفيديو.. أنصار سوسطارة يصنعون أجواء خيالية بعد الفوز أمام أفريكانز
بقلم عزيز طالبي
عرفت شوارع العاصمة على غرار باب الواد، زغارة، سوسطارة، وأعالي العاصمة خروج المئات من أنصار اتحاد العاصمة للاحتفال فرحا بالإنجاز الكبير لفريقهم.
وحدث ذلك، بعد ساعات فقط من الفوز الكبير الذي حقّقه المدرب عبد الحق بن شيخة ولاعبيه أمام يانغ أفريكانز بثنائية مقابل واحد.
وكان القلب النابض للعاصمة حي باب الواد ملتقى لمختلف الأنصار الذين تجمّعوا به أين أتوا من كل مكان من الضواحي و حتى من خارج العاصمة.
أجواء خيالية😍.. أنصار #اتحاد_العاصمة يحتفلون بفوز فريقهم بطريقتهم الخاصة👇 pic.twitter.com/VBGaYcOMmU
— El Capitano⭐ (@spuerlilo) May 28, 2023
أنصار إتحاد العاصمة في الدقائق الأخيرة من المباراة 🔴⚫ pic.twitter.com/J7UoBegqDu
— El Capitano⭐ (@spuerlilo) May 28, 2023
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