بالفيديو.. أنصار سوسطارة يلهبون العاصمة قبل النهائي

خرج أغلب أنصار فريق إتحاد العاصمة إلى شوارع العاصمة للاحتفال بناديهم الذي يتواجد على بعد 24 ساعة من حمل كأس الكونفديرالية الإفريقية.

وعرفت قواعد فريق اتحاد العاصمة مثل الزغارة، القصبة، باب الواد وبقية الأحياء الشعبية احتفالا مبكّرا من أنصارها الذين تيقّنوا أن الكأس ستكون جزائرية بنسبة كبيرة بعد الفوز في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف أمام يانغ أفريكانز التنزاني.

كما ينتظر، أنصار سوسطارة إعلان حكم مباراة الغد بملعب 5 جويلية الأولمبي صافرة الحكم لإطلاق العنان لأفراحهم بشكل أكبر.

وستجري المباراة المنتظرة، بين سوسطارة والخصم التنزاني بداية من الساعة الثامنة بالملعب المنتظر أن يكتظ عن آخره.

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