بالفيديو.. أنصار شباب بلوزداد يصنعون أجواءً خيالية بمصر قبل مواجهة الزمالك

صنعت جماهير نادي شباب بلوزداد، أمس الخميس، أجواءً خيالية بمصر، قبل مباراة فريقهم أمام الزمالك ضمن رابطة الأبطال.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأنصار شباب بلوزداد، الذين صنعوا أجواءً احتفالية كبيرة بمصر.

كما أظهر الفيديو “كراكاج” جماهير الشباب، ليلة أمس الخميس، على ضفاف نهر النيل، تشجيعا لفريقهم.

يذكر أن شباب بلوزداد، يواجه اليوم الجمعة، نادي الزمالك، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.