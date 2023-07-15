بالفيديو.. أنصار شباب بلوزداد يلهبون العاصمة باحتفالات ميلاد التأسيس

صنع أنصار شباب بلوزداد أجواء خيالية وخرافية في الجزائر العاصمة احتفالا بعيد ميلاد تأسيس النادي العريق.

وألهب أنصار شباب بلوزداد الجزائر العاصمة لا سيما معاقل الفريق مثل بلكور و المدنية و1 ماي وبئر مراد رايس وحتى البعض من المناطق التي يتواجد فيها الأنصار مثل الأبيار وشارع ديدوش مراد وبئر خادم.

كما أشعل الأنصار خاصة المعروفين بـ “المتعصّبون” ومجموعة “فاناتيك”، قبل قليل، عدد من الألعاب النارية، احتفالا بعيد ميلاد “فريق القلب”.

واستعمل لأول في تاريخ الاحتفالات ما يعرف بـ “الدرون” الذي زاد من جمالية الإحتفالية التي كانت رائعة على طول الخط.

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