بالفيديو.. أنصار شبيبة القبائل يدعمون فريقهم رغم خسارة “الكلاسيكو”

أبدى أنصار شبيبة القبائل، تضامن ودعم كبير لتشكيلة فريقهم، بعد الخسارة التي تلقوها أمس الجمعة، أمام مضيفهم اتحاد العاصمة.

ومباشرة بعد إعلان الحكم مصطفى غربال، انتهاء الكلاسيكو، بفوز اتحاد العاصمة، قام أنصار شبيبة بالتصفيق على فريقهم، بالنظر لآدائهم في هذه المباراة.

وبادل لاعبو الشبيبة، وطاقمها الفني والإداري، التحية، لأنصارهم الذين حضرو بقوة في هذه المواجهة، وساندو الفريق لآخر دقيقة من عمر المباراة.

يذكر أن شبيبة القبائل، تلقت أول هزيمة لها في بطولة هذا الموسم، أمام اتحاد العاصمة، بعد صمودها لـ11 جولة من المحترف الأول.