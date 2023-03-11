بالفيديو .. أنصار شبيبة القبائل يلهبون ملعب 5 جويلية أمام فيتا كلوب
بقلم عزيز طالبي
صنع أنصار شبيبة القبائل الحدث اليوم السبت في لقاء فريقهم أمام فيتاكلوب في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.
وهتف الأنصار الذي يحضروا بقوة بملعب 5 جويلية الأولمبي بالفريق، أين كانوا السند الكبير و اللاعب رقم12 الذي قام بدوره على أحسن واجب.
وكما عرفت المباراة حضور الأنصار من مختلف المناطق الذي كان لهم دور كبير في الفوز المحقّق من طرف ماسينيسا و زملائه في الفريق انان الضيف الكونغولي.
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