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الرياضة

بالفيديو .. أنصار شبيبة القبائل يلهبون ملعب 5 جويلية أمام فيتا كلوب

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو .. أنصار شبيبة القبائل يلهبون ملعب 5 جويلية أمام فيتا كلوب
القبائل
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صنع أنصار شبيبة القبائل الحدث اليوم السبت في لقاء فريقهم أمام فيتاكلوب في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وهتف الأنصار الذي يحضروا بقوة بملعب 5 جويلية الأولمبي بالفريق، أين كانوا السند الكبير و اللاعب رقم12 الذي قام بدوره على أحسن واجب.

وكما عرفت المباراة حضور الأنصار من مختلف المناطق الذي كان لهم دور كبير في الفوز المحقّق من طرف ماسينيسا و زملائه في الفريق انان الضيف الكونغولي.

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