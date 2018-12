وأقدمت الجماهير المتجمعة في مدرجات الملعب المغطاة بالثلج، برشق كرات الثلج على حكم التماس تعبيرا عن رفضهم لقراراته.

Partizan Belgrade fans "attacking" referee during match against Mačva last night ☃️ pic.twitter.com/7b3rwlsts7

— When Sunday Comes (@WSCsupporters) December 15, 2018