بالفيديو.. أنصار غالاتساراي لفيغولي:”راهو جاكم الإمبراطور”

صنع “فيديو” للدولي الجزائري “سفيان فيغولي” لاعبُ غالاتساراي التركي رفقة جماهير الفريق الأصفر والأحمر لحظة خروجه من مركز التدريبات الحدث.

وأوقفت جماهير غالاتساراي سيارة “سوسو” لحظة مُغادرته التدريبات طالبت منه إلتقاط صورا تذكارية وهو مافعله الأخير بصدر رحب.

لكن الأمر الطريف في الفيديو هو ترديد أنصار الفريق التركي لفيغولي عبارة :”لقد جاءكم الإمبراطور”.

في تلميح مُباشر عن تولي المُدرب التركي “فاتح تيريم” لمقاليد قيادة النادي هذا الأسبوع وهو المُلقب بالإمبراطور في الوسط الكروي التركي.

لكن لاعب الخضر أشار لأنصار فريقه بأنه لا يُتقن اللغة التركية قبل أن يُغادر بسيارته مُبتسما.