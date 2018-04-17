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بالفيديو.. أنصار “فيردر بريمن” يُطالبون ببقاء بلفوضيل

الرياضة
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بالفيديو.. أنصار “فيردر بريمن” يُطالبون ببقاء بلفوضيل بلفوضيل
بقلم عبد النور.حواز

طالب أنصار “فيردر بريمن” الألماني ببقاء النجم الدولي الجزائري “إسحاق بلفوضيل” في صفوف فريقهم الموسم المُقبل.

وقامت إحدى القنوات التلفزيونية المُقربة من النادي الأخضر بإجراء روبورتاج خاص حول موضوع بقاء بلفوضيل أو رحيله.

وطالب الأنصار خلال الروبورتاج ببقاء بلفوضيل لأنه يُساعد فريقهم من الناحية البدنية وكذا تمتعه بإمكانيات فنية هائلة حسبهم.

ودافع الأنصار أيضا عن المُهاجم الجزائري مؤكدين في نفس الوقت أن ثمن التعاقد معه بشكل نهائي مُرتفع جدا.

وللتذكير فإن بلفوضيل مُعار من نادي ستاندار دو لياج البلجيكي لمدة موسم واحد فقط.

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