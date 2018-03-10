بالفيديو.. أنصار “ليل” يقتحمُون الملعب ويعتدون على “بن زية” وزملائه !

شهدت نهاية مباراة نادي ليل الذي يلعب له الجزائري ياسي بن زية، ضد ضيفه مونبولييه، أعمال عنف بعد نهاية المباراة.

واقتحمت جماهير ليل الملعب بعد نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي، وهو ما جعل النادي يقبع في المركز ماقبل الأخير.

وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن جماهير المدرج الشمالي لملعب ليل إعتدت لفظيا وجسديا على لاعبيها إحتجاجا على أداء الفريق.

واستمرت الفوضى على أرضية الميدان قبل أن يتدخل الأمن الفرنسي، الذي أقام حواجز أمام النفق المؤدي لغرف تغيير الملابس ويسيطر على الوضع.