بالفيديو.. أنصار مانشستر سيتي يكتسحون ملعب “الإمارات” إحتفالا باللقب
بقلم عزيز طالبي
احتفل أنصار مانشستر سيتي بشكل جنوني إثر ترسيم الفوز بلقب البريمرليغ بعد الفوز أمام تشيلسي بهدف نظيف.
و اكتسح أنصار مانشستر سيتي أرضية ميدان ملعب الإمارات بالألاف احتفالات بترسيم التتويج الذي كان استثنائيا.
وقام المسؤولون عن تنظيم الاحتفالية بابعاد اللاعبين عن الأنصار لتفادي الإصطدام بهم، التي قد تؤدي إلى اصابات للاعبين في شاكلة الدولي الجزائري رياض محرز.
جماهير السيتي تكتسح استاد الإتحاد إحتفالا باللقب 🎉🔵#الدوري_الإنكليزي #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/leVSE0JqJ8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 21, 2023
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti
رابط دائم : https://nhar.tv/m5RjN