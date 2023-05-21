بالفيديو.. أنصار مانشستر سيتي يكتسحون ملعب “الإمارات” إحتفالا باللقب

احتفل أنصار مانشستر سيتي بشكل جنوني إثر ترسيم الفوز بلقب البريمرليغ بعد الفوز أمام تشيلسي بهدف نظيف.

و اكتسح أنصار مانشستر سيتي أرضية ميدان ملعب الإمارات بالألاف احتفالات بترسيم التتويج الذي كان استثنائيا.

وقام المسؤولون عن تنظيم الاحتفالية بابعاد اللاعبين عن الأنصار لتفادي الإصطدام بهم، التي قد تؤدي إلى اصابات للاعبين في شاكلة الدولي الجزائري رياض محرز.

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