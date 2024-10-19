بالفيديو.. أنصار مولودية البيض يرفعون لافتة عملاقة للترحم على الشهيد يحيى السنوار “ومن سار على المسار”

رفع أنصار نادي مولودية البيض، اليوم السبت، لافتة عملاقة، كتبوا عليها عبارة “رحم الله السنوار ومن سار على المسار”.

بمدرجات ملعب زكرياء مجدوب، بمناسبة مواجهة فريقهم أمام نادي نجم مقرة، في إطار الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة.

وأراد أنصار مولودية البيض بمختصر مفيد، الترحم على روح الشهيد يحيى السنوار، قائد حركة حماس، ومهندس أحداث 7 أكتوبر، بطريقتهم الخاصة.

بعد أن ارتقى، يحيى السنوار، شهيدا يوم الأربعاء الماضي، في رفح جنوب قطاع غزة، متأثرا بجراحه إثر إصابته بشضايا قذيفتين أطلقتهما دبابة، على حطام منزل تحصن داخله.

وأظهرت جثة الشهيد أنه أصيب بجراح في إحدى ساقيه، وأخرى في ساعده، فيما بدا أن رصاصة اخترقت رأسه.

كما أظهرت لقطات فيديو صورتها “درون” تابعة لجيش الاحتلال أن السنوار كان خلال اللحظات الأخيرة قبل استشهاده يجلس وسط حطام المنزل، على أريكة ويغطي رأسه بكوفية فلسطينية وضعها كلثام على وجهه، فيما راح يحاول إبعاد “الدرون” برميها بعصا كان أمامه.

للإشارة، حقق نادي مولودية البيض، الفوز في مواجهة اليوم، أمام نادي نجم مقرة، وبنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في إطار فعاليات الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة.