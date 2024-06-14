بالفيديو.. أنصار مولودية الجزائر يبدعون بـ”تيفو” عالمي احتفالا بالبطولة

صنع أنصار فريق مولودية الجزائر، صورا استثنائية بمدرجات ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، خلال المباراة التي تجمعهم اليوم الجمعة، بمولودية وهران.

وقبل انطلاق هذه المواجهة، أبدع أنصار مولودية الجزائر، برفع “تيفو” جميل، حمل عبارة “البطل”، الذي يرمز لتتويج المولودية بلقب البطولة.

كما قام “الشناوة” برفع “تيفو” ثاني، تضمّن صورة “حزام الملاكمة”، وبداخله شعار البطولة، في صورة رائعة.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر، حظي بممر شرفي، من قبل لاعبي مولودية وهران، قبل انطلاق المباراة التي تجمعهما.

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