بالفيديو.. أنصار مولودية الجزائر يساندون اللاعبين بطريقتهم الخاصة

أعلن أنصار مولودية الجزائر دعمهم المنقطع النظير للاعبي الفريق، خلال توافدهم لمتابعة الحصة التدريبية التي جرت اليوم الخميس بملعب بوشاوي.

كما منح أنصار مولودية الجزائر ترحابا خاصا لنجم الفريق يوسف بلايلي، ودفعة معنوية له، بعد معاقبته بـ 6 مباريات كاملة من قبل لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة.

وستكون خطوة أنصار الفريق العاصمي لها دافعا قويا أمام زملاء أيوب عبد اللاوي، قلب التحدي الخاص في منافسة الكأس عندما يواجه اللاعبون فريق شباب الزاوية بملعب مصطفى تشاكر في البليدة السبت القادم.