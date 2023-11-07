بالفيديو.. أنصار ميلان يصنعون تيفو خيالي ويردون على أنصار البياسجي

صنع أنصار ميلان الإيطالي أجواء خيالية في مدرجات ملعب “سان سيرو” عند استقبال البياسجي في لقاء الإياب من منافسة رابطة أبطال أوروبا.

كما عرفت المباراة التهجم على حارس البياسجي دوناروما الذين رموا مقذوفات عليه. تتمثل في أموال مطبوعة عليها صورته، في رسالة منهم أنهم لا يشفعوا له بتغيير الأجواء بالرحيل في وقت سابق عن الميلان صوب العاصمة الفرنسي بسبب الأموال.

ونقل أنصار ميلان رسالتهم عبر “التيفو” وهو عبارة عن صورة لبطل فيلم “ماتريكس” بعدما أنصار البياسجي شخصا وهو يحمل مسدسا.

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