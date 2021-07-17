بالفيديو.. أنطاليا سبور يقدم لاعبه الجديد حسام الدين غشة
بقلم كريم.تيغرمت
قدم نادي أنطاليا سبور التركي اليوم السبت، بصفة رسمية، مستقدمه الجديد، الجزائري حسام الدين غشة
ونشرت إدارة أنطاليا سبور، عبر الحساب الرسمي للفريق، مقطع فيديو، يظهر فيه اللاعب غشة بقميص الفريق.
وأرفق النادي التركي هذا الفيديو، بتغريدة رحّب من خلالها بلاعبه الجزائري، متمنيا له التوفيق في تجربته الجديدة مع أنطاليا سبور.
يذكر أن حسام الدين غشة، أمضى على عقد يربطه مع أنطاليا سبور لسنتين، قادما إليه من نادي وفاق سطيف.
🔥 Hoş Geldin Houssam Eddine Ghacha
Kulübümüz Houssam Eddine Ghacha ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/H6Gx6QlT1e
— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) July 17, 2021
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