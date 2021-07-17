بالفيديو.. أنطاليا سبور يقدم لاعبه الجديد حسام الدين غشة

قدم نادي أنطاليا سبور التركي اليوم السبت، بصفة رسمية، مستقدمه الجديد، الجزائري حسام الدين غشة

ونشرت إدارة أنطاليا سبور، عبر الحساب الرسمي للفريق، مقطع فيديو، يظهر فيه اللاعب غشة بقميص الفريق.

وأرفق النادي التركي هذا الفيديو، بتغريدة رحّب من خلالها بلاعبه الجزائري، متمنيا له التوفيق في تجربته الجديدة مع أنطاليا سبور.

يذكر أن حسام الدين غشة، أمضى على عقد يربطه مع أنطاليا سبور لسنتين، قادما إليه من نادي وفاق سطيف.