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الرياضة

بالفيديو.. أنفانتينو يدرس إمكانية تغيير موعد كأس العالم

بقلم النهار أونلاين
بالفيديو.. أنفانتينو يدرس إمكانية تغيير موعد كأس العالم
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كشف رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، جياني أنفانتينو، أمس الإثنين، عن إمكانية إجراء تغييرات بمنافسة كأس العالم.

وصرح أنفانتينو، لدى حلوله ضيفا عبر قناة الكأس في حصة المجلس:”سندرس بحذر كل الأسئلة المتعلقة بإمكانية إقامة كأس العالم كل سنتين”.

وأضاف أنفانتينو:”علينا أن نعطي الفرص لمنتخبات من قارات متعددة لحضور المونديال، وسنجعل من التنافسية بين البلدان لنجعل اللعبة أفضل”.

وأوضح أنفانتينو:”مونديال قطر كان ناجحا وعلى كل المستويات والناس تمتعت بالأمن هنا، والكل سعيد بذلك”.

كما كشف المتحدث:”بطولة كأس العرب ستقام تحت إشراف الفيفا مجددا، بعد نجاح النسخة الماضية التي إحتضنتها قطر”

رابط دائم : https://nhar.tv/S84d9
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