بالفيديو.. أنفانتينو يدرس إمكانية تغيير موعد كأس العالم
بقلم النهار أونلاين
كشف رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، جياني أنفانتينو، أمس الإثنين، عن إمكانية إجراء تغييرات بمنافسة كأس العالم.
وصرح أنفانتينو، لدى حلوله ضيفا عبر قناة الكأس في حصة المجلس:”سندرس بحذر كل الأسئلة المتعلقة بإمكانية إقامة كأس العالم كل سنتين”.
وأضاف أنفانتينو:”علينا أن نعطي الفرص لمنتخبات من قارات متعددة لحضور المونديال، وسنجعل من التنافسية بين البلدان لنجعل اللعبة أفضل”.
وأوضح أنفانتينو:”مونديال قطر كان ناجحا وعلى كل المستويات والناس تمتعت بالأمن هنا، والكل سعيد بذلك”.
كما كشف المتحدث:”بطولة كأس العرب ستقام تحت إشراف الفيفا مجددا، بعد نجاح النسخة الماضية التي إحتضنتها قطر”
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