بالفيديو.. أهداف عالمية من المتألق رفيق عمر تقود الخضر للنهائي

الرياضة
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بالفيديو.. أهداف عالمية من المتألق رفيق عمر تقود الخضر للنهائي
بقلم يونس رزيق

شهدت مباراة الدور نصف النهائي لكأس العرب للمنتخبات اليوم السبت تألق اللاعب الجزائري “محمد رفيق عمر” الذي كان سما قاتلا في دفاع المنتخب التونسي، حيث كان وراء تسجيل ثنائية التاهل إلى الدور النهائي في الدقائق الـ67، والـ77 من عمر المباراة بطريقة عالمية.

وسجل لاعب أكاديمية الفاف محمد رفيق عمر ثنائية المنتخب الوطني،  بتسديدة صاروخية من خارج منطقة العملية بعد كرة مرتدة من الحارس التونسي في الدقيقة الـ67 من عمر المباراة، قبل أن ضيف الهدف الثاني في الدقيقة 77 بعدما تلاعب بدفاع المنتخب التونسي.


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