بالفيديو.. أوزيل يفاضل بين محرز ومحمد صلاح !

كشف اللاعب الألمالني مسعود أوزيل عن إختياره بخصوص أفضل لاعب عربي بالملاعب الأوروبية، والتي تشهد تنافسا شديدا بين الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح.

وأكد اللاعب الألماني في حوار مع قناة الكأس القطرية أنه يفضل اللاعب الجزائري رياض محرز على المصري محمد صلاح الذي ينشط في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي

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