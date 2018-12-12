بالفيديو.. أوكيدجا:”لهذا السبب توقفت عن تناول القهوة”

أكد الحارس الدولي الجزائري الناشط في فريق ميتز الفرنسي أليكسندر أوكيدجا أنه قرر التوقف عن شُرب القهوة.

وقال حارس الخضر في تصريحات تلفزيونية:”أظن أن شُرب القهوة يؤثر على تركيزي.. تحدثت مع “الكيني” الخاص بفريقي حول تأثير شُرب القهوة يوميا على تركيزي”.

“شُرب القهوة يُنرفزني بسرعة ومنذ أن توقفت عن شربها أصبحت قادرا على التحكم في أعصابي وتسيير المباريات التي أخوضها مع فريقي بتركيز عالي”.