عاجل

بالفيديو.. أوكيدجا:”لهذا السبب توقفت عن تناول القهوة”

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. أوكيدجا:”لهذا السبب توقفت عن تناول القهوة” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أكد الحارس الدولي الجزائري الناشط في فريق ميتز الفرنسي أليكسندر أوكيدجا أنه قرر التوقف عن شُرب القهوة.

وقال حارس الخضر في تصريحات تلفزيونية:”أظن أن شُرب القهوة يؤثر على تركيزي.. تحدثت مع “الكيني” الخاص بفريقي حول تأثير شُرب القهوة يوميا على تركيزي”.

“شُرب القهوة يُنرفزني بسرعة  ومنذ أن توقفت عن شربها أصبحت قادرا على التحكم في أعصابي وتسيير المباريات التي أخوضها مع فريقي بتركيز عالي”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com