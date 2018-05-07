بالفيديو.. “أوكيدجا” يحرج نفسه ويُكرر سيناريو شاوشي!!

الرياضة
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بالفيديو.. “أوكيدجا” يحرج نفسه ويُكرر سيناريو شاوشي!!
بقلم إسماعيل عشاش

وضع الحارس الجزائري “أليكسندر أوكيدجا” نفسه في موقف حرج، وارتكب هفوة قاتلة رفقة ناديه “ستراسبورغ” مُتسببا في خسارته أمام “رين”.

وبرز صاحب الـ29 سنة سلبيا، عندما خرج من منطقة العمليات لإبعاد الكُرة ولكنه وبدل ذلك أعادها لمُهاجم المُنافس الذي سجل بسهولة.

وتعرض الرقم واحد في صفوف أبناء “الألزاس” لانتقادات لاذعة وأختير كأضعف عنصر في فريقه بعلامة 3/10 من طرف جريدة “ليكيب”.

وكان “أوكيدجا”، مُرشحا في الأشهر الماضية لتدعيم صفوف “الخضر”، بيد أن وصول “رابح ماجر” للعارضة الفنية، أفسد حساباته بشكل كُلي.

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