بالفيديو.. أوكيدجة:”الأجواء عائلية في المنتخب”

أكّد الحارس الدولي الجزائري آلكسندر أوكيدجة، بان حظي بإستقبال “ملكي” بالجزائر خلال تواجده مع المنتخب الوطني.

وصرح حارس نادي “ميتز” الفرنسي، لقناة “بي إن سبور” قائلا:”الجزائريين فخورون جدًا ببلدهم وعاداتهم ودينهم وقد استقبلت كملك في الجزائر”.

“عندما بدأت وضعت قدمي في المنتخب شعرت بإحساس رائع، في البداية كنت منعزلا بعض الشيء، لكن بعدها بدأت الحديث مع اللاعبين، كان الجو عائليًا”.