بالفيديو.. أولمبيك ليون يقدم لاعبه الجديد “جمال بن العمري”

الرياضة
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بالفيديو.. أولمبيك ليون يقدم لاعبه الجديد “جمال بن العمري”
بقلم يونس رزيق

قدم فريق أولمبيك ليون الفرنسي لاعبه الجديد الدولي الجزائري “جمال بن العمري” الذي وقع على عقد يربطه بالفريق الفرنسي لمدة موسم واحد قابل للتجديد.


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