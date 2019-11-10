بالفيديو.. أولمبيك مارسيليا يستحضر هدف بلماضي

إستحضر نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اليوم الأحد، أحد أجمل الأهداف التي سجلها لاعبهم السابق، والناخب الوطني الحالي جمال بلماضي، بقميص مرسيليا.

ونشر نادي أولمبيك مرسيليا، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو، لأحد أجمل أهداف جمال بلماضي، الذي سجله سنة 2000، بألوان ناديه الفرنسي السابق.

وعلق النادي الفرنسي، على هذا الفيديو الذي يحمل ثلاثة أهداف أخرى، إلى جانب هدف بلماضي، بأنهم أحد الأهداف التي أشعلت ملعب “الفيلودروم”.

وتزامن نشر هذا الفيديو، من نادي أولمبيك مارسيليا، مع المباراة التي ستجمعهم أمسية اليوم الأحد، بنادي ليون، لحساب الليغ1.

يذكر أن الناخب الوطني جمال بلماضي، حمل ألوان نادي مارسيليا الفرنسي، في مناسبتين، وكان ذلك موسم (97-98)، ثم في الفترة ما بين (2000-2003).