بالفيديو.. أول تعليق من نانسي عجرم على حادث القتل ومحاولة سرقة منزلها

علقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على الحادث المفزع الذي تعرضت له فجر يوم أمس الأحد، بعد اقتحام لص مسلح لمنزلها ومقتله من طرف زوجها، في لحظات عصيبة.

وظهرت نانسي في مقطع فيديو بثته قناة الـ “أم تي في” اللبنانية، وهي مصدومة ومجهدة وقالت: “أول شيء بدي أشكر اللي اطمنوا عليا واتصلوا فيا.. أنا بخير.. أهم شيئ أن عائلتي مليحة.. الولاد أهم شيئ أنهم ملاح.. وأنا الآن ماني بصدد أني أحكي… ما أقدر أحكي هلأ”.

وكشفت لقطات الفيديو، تجمع أفراد عائلة نانسي عجرم معها داخل منزلها لمساندتها بعد الحادث المفزع الذي تعرضت له، والذي أسفر عن اصابتها في ساقها وتلقيها العلاج فورا.

كما صرح والدها لنفس القناة، أن إبنته الفنانة، أصيبت بإنهيار عصبي بعد تلك الحادثة الأليمة.

ودخل شخص ملثم إلى فيلا نانسي عجرم، فجر أمس الأحد، بهدف السرقة، مدججا بسلاح تمكن بواسطته من إبعاد 3 حراس شخصيين للمنزل، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي هاشم.

ليشهر السارق المسدس في وجه زوج نانسي عجرم، فحصل إطلاق نار بينهما، مما أدى لمقتل السارق على الفور.

وحضرت عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية إلى فيلا نانسي عجرم، مكان وقوع إطلاق النار، وفتحت تحقيقا من أجل الكشف عن ملابسات ما حدث في الفيلا.

وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ساعات من الحادث، صورة للفنانة نانسي عجرم تظهر إصابتها برجلها، وصورة أخرى للسارق وقد فارق الحياة.

كما كشف مقطع فيديو مسرب من كاميرات المراقبة بالمنزل، كيف اقتحم اللص المكان شاهرا سلاحه، وكيف كانت المواجهة مع زوج نانسي عجرم والتي أدت إلى مقتل اللص والذي تبين أنه سوري الجنسية ويبلغ من العمر 30 سنة.

وأصدر القضاء اللبناني، قرارا بتوقيف الدكتور فادي الهاشم، بعد قتله للسارق، حيث أصدرت المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قرار التوقيف، لإتخاذ الإجراءات القانونية.