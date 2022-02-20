بالفيديو.. أول تمريرة حاسمة لسليماني مع سبورتينغ لشبونة

بصم سهرة اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري إسلام سليماني على أول تمريرة حاسمة له مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

سليماني قاد فريقه الجديد القديم للفوز على إستوريل بثلاثية دون رد في الجولة ال23 من الدوري البرتغالي الممتاز.

موقعة خوسيه ألفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة دخلها سليماني بداية من الدقيقة ال70.

كما قدم التمريرة الحاسمة في الهدف الثالث الذي سجله بابلو سارابيا في الدقيقة ال81.