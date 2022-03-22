بالفيديو.. أول ظهور لحارس الكاميرون أونانا بعد تعرضه لحادث مرور
بقلم فيصل زيان بوزيان
انضم، صبيحة اليوم الثلاثاء، الحارس الدولي الكاميروني، أندري أونانا، إلى زملائه بتربص المنتخب الكاميروني في مدينة دوالا.
وحسب ما كشفت عنه الاتحادية الكاميرونية على “تويتر”، فإن الحارس أونانا قد تجاوز الصدمة بعد تعرضه لحادث مرور.
يذكرأن، الحارس أونانا تعرض لحادث مرور خطير صبيحة اليوم بالطريق السريع اتجاه دوالا لدخول تربص المنتخب الكاميروني.
André ONANA va bien.
Le portier des #LionsIndomptables a rejoint ses coéquipiers dans la tanière à Douala ce matin. Plus de peur que de mal pour l’instant après l’accident de la circulation dont il a été victime tôt ce matin à Sombo sur l’axe Yaoundé/Douala pic.twitter.com/8c2e6KUdLV
— Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) March 22, 2022
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