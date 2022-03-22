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الرياضة

بالفيديو.. أول ظهور لحارس الكاميرون أونانا بعد تعرضه لحادث مرور

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالفيديو.. أول ظهور لحارس الكاميرون أونانا بعد تعرضه لحادث مرور
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انضم، صبيحة اليوم الثلاثاء، الحارس الدولي الكاميروني، أندري أونانا، إلى زملائه بتربص المنتخب الكاميروني في مدينة دوالا.

وحسب ما كشفت عنه الاتحادية الكاميرونية على “تويتر”، فإن الحارس أونانا قد تجاوز الصدمة بعد تعرضه لحادث مرور.

يذكرأن، الحارس أونانا تعرض لحادث مرور خطير صبيحة اليوم بالطريق السريع اتجاه دوالا لدخول تربص المنتخب الكاميروني.

رابط دائم : https://nhar.tv/6VyzF
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