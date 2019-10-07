بالفيديو.. أول ظهور لعاصي الحلاني بعد سقوطه عن الحصان وإصابته البليغة

طمأن النجم اللبناني، عاصي الحلاني، محبيه، إلى أنه بخير، بعد الحادث الذي تعرض إليه مؤخرا، على إثر سقوطه من الحصان.

ونشر الفنان، فيديو له، على صفحته بتويتر، من أول يوم تصوير لبرنامج “the voice kids”، والذي كان قد توقف بسبب الحادث الذي تعرض له عاصي.

وتمكن الحلاني من أن يتغلب على مرضه، وعاد سريعا لتصوير حلقات البرنامج الشهير، والذي سيتم بثه نهاية العام الجاري، على شاشات الـ”mbc”.

وأرفق عاصي الحلاني الفيديو، بالتعليق الآتي: ” رح طمن كل المحبين بهذا الفيديو.. اليوم أثناء تصوير the voice kids”.

وتابع النجم اللبناني: “الحمد لله أنا بخير، ونحن مستمرين بتصوير البرنامج، مع أحلى المواهب والأصوات الرائعة..انتظرونا”.

وتعرض عاصي الحلاني، الشهر الماضي، للسقوط من أعلى الحصان، وتعرض لإصابة خطيرة، بعدما نجا بأعجوبة من هذا الحادث.