بالفيديو.. أول ظهور لمحرز بعد خيبة الكاميرون !

سجل النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، ظهوره الأول في تدريبات الستيي عقب نكسة الكاميرون.

الساحر الجزائري شارك اليوم الخميس في الحصة التدريبية لفريقه مانشستر سيتي الانجليزي.

وذلك بعد عودته من الجزائر أمس الأربعاء عقب المُشاركة في مواجهتي الكاميرون في تصفيات مونديال قطر.

وكان محرز قد فشل في قيادة الخضر للمحفل العالمي بعد أداءه الباهت.