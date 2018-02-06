بالفيديو..أول ظهور لمحرز منذ حادثة السيتي !

ظهر اللاعب الجزائري لفريق ليستر سيتي رياض محرز أخيرا بعد اسبوع من الغياب عقب فشل صفقة إنتقاله إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة التحويلات الشتوية الماضية.

واختار متعامل الهاتف النقال “جيزي”، لاعب المنتخب الوطني وليستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، كسفيرا لها في حفل نظمته الشركة.

وتحدث محرز في تصريح حديث له عقب إمضائه على عقده الجديد مع متعامل الهاتف النقال جيزي قائلا:

“أنا سعيد جدا وفخور بإنضمامي لفريق جيزي، وأتمنى أن تعطي هذه الشراكة اشياء جميلة في المستقبل، على كل حال أنا متحمس جدا”.