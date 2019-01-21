بالفيديو .. أول مترجم لصوت التيس في العالم

أظهر فيديو فكاهي طفلا وهو يحاول التواصل مع تيس وترجمة ما يريده بصوته، وإيصال أسئلة له للإجابة عنها.

وكان الطفل الذي يبدو من خلال صوته، وكذا صوت رجل ظهر بالفيديو أيضا أنه من أحد البلدان الخليجية.

يترجم كلام الرجل للتيس ويترجم صياح التيس للرجل، فسأله الرجل عن مراد التيس من صياحه.

فقال الطفل بعد أن ترجم للتيس ما قاله الرجل، إن التيس يريد بعضا من الحليب وبعضا من “البرسيم”.

وسأل الرجل مرة أخرى كم عمر التيس، فقال التيس بعد ترجمة الطفل للسؤال أن عمره شهرين وفق ترجمة الطفل.

وفي سؤال آخر قال الرجل اسأل التيس عن هوايته، فقال التيس بعد ترجمة الطفل أن هوايته هي السباحة والأكل.

وفي سؤال عن رسالة يوجهها التيس لمتابعي الرجل على الفايسبوك، قال الطفل للرجل إنه يقبلكم ويقول لكم شكرا وسلام.