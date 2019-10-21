بالفيديو.. أوناس “في حالة” ويُحارب للتخلص من الإصابة

يُواصل الدولي الجزائري آدم أوناس فترة نقاهته، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها منذ أسابيع مضت، على مُستوى الرُكبة.

وقام الحساب الرسمي لنادي نيس بوضع فيديو، يقوم خلاله الجناح الطائر بحصة علاجية، تحت وقع ألم شديد ظاهر على ملامحه.

وأبان نجم الخضر الصاعد عن إرادة كبيرة، وهو يرفع في قدمه المُصابة في جهاز لتقوية العضلات، تحت مُراقبة طبيب فريقه.

ويظهر من خلال الفيديو تواجد صاحب الـ21 عاما في وضعية لا يُحسد عليها، بإعتباره وجد صعوبة كبيرة لإنهاء التمرين رغم سهولته بالنسبة للاعب مُحترف.