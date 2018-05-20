بالفيديو.. أوناس هداف مع رديف نابولي ويحتفل على طريقة رونالدو

شارك الدولي الجزائري آدم أوناس، رفقة رديف نادي نابولي، في المباراة التي جمعتهم بنادي سامبدوريا، مساهما في فوز فريقه بنتيجة 3-1.

وتمكن أوناس، من المساهمة في هذا الفوز، بتوقيعه الهدف الثالث والأخير لصالح فريقه، في الدقيقة الـ88، ليحتفل بعدها على طريقة، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويعد هذا الهدف، هو الثالث للدولي الجزائري، في أول موسم له رفقة ناديه نابولي، الذي إنضم إليه الميركاتو الشتوي المنصرم.

فمن خلال 13 مشاركة، لأوناس (21 عاما) مع الفري قالأول لنابولي، تمكن من تسجيل هدف في كأس إيطاليا، وهدف آخر في الأوروبا ليغ.