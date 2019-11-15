بالفيديو.. أوناس وبوداوي يتألقان في تدريبات نيس

الرياضة
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بالفيديو.. أوناس وبوداوي يتألقان في تدريبات نيس
بقلم كريم.تيغرمت

سجل الدوليان الجزائريان آدم أوناس، وهشام بوداوي، ظهورا قويا في آخر تدريبات ناديهما نيس الفرنسي، أين تألقا تحت أنظار مدربهما باتريك فييرا.

ونشر نادي نيس، مقطع فيديو، عبر حسابهم الرسمي على “تويتر”، يظهر من خلاله ما قدمه الثنائي الجزائري، في مباراة تطبيقية خلال تدريبات الفريق.

وكانت البداية مع خريج مدرسة بارادو، الذي تمكن من تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة التطبيقية بطريقة رائعة، في الدقيقة الـ32.

ورد عليه مواطنه آدم أوناس، في الدقيقة الـ35، أين تمكن من تعديل النتيجة، قبل أن يعمق الفارق زملاء بوداوي.


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