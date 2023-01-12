بالفيديو.. أوناس يتعادل ضد براست في وجود سليماني وبلقبلة

قاد لاعب المنتخب الوطني، أدم أوناس، فريقه ليل لفرض التعادل ضد فريق براست برسم الجولة 18 من الليغ 1 الفرنسية.

وشارك نجم الخضر أوناس أساسيا في اللقاء، الذي لعب أمس الأربعاء، بملعب فرانسيس بلي، لغاية الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

ومن جانب بريست، شارك الدوليان الجزائريان في اللقاء هاريس بلقبلة، الذي لعب كامل أطوار اللقاء، فيما بصم إسلام سليماني على مشاركته في اللقاء احتياطيا بداية من الدقيقة 76 من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.