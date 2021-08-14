بالفيديو .. أوناس يرد على سباليتي بهدف عالمي أمام بيسكارا

سجل اللاعب الدولي الجزائري آدم أوناس هدف ا عالميا أمسية اليوم السبت خلال المباراة الودية التي جمعت فريقه نابولي أمام نادي بيساكرافي إطار إستعدادات الفريقية الصيفية.

ومباشرة بعد دخوله في الشوط الثاني من المباراة كبديلا سجل اللاعب الجزائري آدم أوناس الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة الـ48 من عمر المباراة التي إنتهت بفوز فريق نابولي بنتيجة 4-0.